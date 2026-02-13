مباريات الأمس
"ليس بعدل".. ممدوح عباس يوجه رسالة للمسؤولين بشأن جماهير الزمالك

كتب : هند عواد

04:25 م 13/02/2026
    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق

وجه ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، رسالة إلى المسؤولين بشأن عدد جماهير الزمالك في مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب ممدوح عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "حددت النسبة التي تحضر مباراة مقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي بحوالي 65% أو ما يزيد من السعة الإجمالية للاستاد، وهي 75 ألف مشجع".

وأضاف: "وتم تحديد الأعداد المسموح بها في ستاد قناة السويس حيث سيلعب نادي الزمالك بـ11 ألف مشجع، وقياسًا على ما هو متبع في استاد القاهرة الدولي، فيجب أن تكون النسبة 15 ألف مشجع".

واختتم عباس: "أرجو من المسؤولين عن هذا الموضوع أن يعيدوا النظر في الأعداد المقررة لنادي الزمالك، فهذا ليس بعدل إن كنتم تنشدونه".

ممدوح عباس الزمالك جماهير الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز

