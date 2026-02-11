تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان" لـ25 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 13987 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 25 مايو المقبل؛ لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء عامر.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2 ديسمبر 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الثامن عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

كما وُجهت للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وُجهت للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب، وأسندت لبعضهم تهمة حيازة مطبوعات بقصد الترويج لأفكار الجماعة.