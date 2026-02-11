إعلان

تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان" لـ25 مايو

كتب : صابر المحلاوي

09:16 م 11/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 13987 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 25 مايو المقبل؛ لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء عامر.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2 ديسمبر 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الثامن عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

كما وُجهت للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وُجهت للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب، وأسندت لبعضهم تهمة حيازة مطبوعات بقصد الترويج لأفكار الجماعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تأجيل محاكمة 56 متهم قضية الهيكل الإداري للإخوان الدائرة الثانية إرهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
أخبار المحافظات

خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان