ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الزمالك وسموحة، والمقامة بينهما حالياً على استاد هيئة قناة السويس ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بمحاولة هجومية للزمالك في الدقيقة 7 عبر تسديدة قوية من محمد شحاتة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن دفاع سموحة نجح في التصدي لها.

ورد سموحة سريعاً بفرصة خطيرة في الدقيقة 9 بعدما أرسل الفريق عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها حسام أشرف برأسية مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 10، أهدر الزمالك فرصة محققة للتسجيل بعد تمريرة من بيزيرا إلى شيكو بانزا داخل منطقة الجزاء، إذ سدد الكرة ضعيفة لينقذها حارس سموحة بسهولة.

وشهدت الدقيقة 17 سقوط حسام عبد المجيد على أرضية الملعب عقب كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء أثناء ارتقاء قوي بين اللاعبين.

واقترب سموحة من التسجيل في الدقيقة 19 بتسديدة صاروخية من خالد الغندور من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس مهدي سليمان تصدى لها ببراعة.

وتواصل الضغط السكندري في الدقيقة 22 بعد انفراد صامويل أمادي إثر انطلاقة وتوغل داخل منطقة الجزاء، إلا أن مهدي سليمان واصل تألقه وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 28، عاد الزمالك لتهديد مرمى سموحة بتسديدة قوية من محمد السيد على حدود المنطقة، أبعدها الحارس لترتد الكرة إلى الجزيري الذي تابعها بتسديدة مرت بجوار القائم.

وحاول سموحة مجدداً في الدقيقة 35 عبر عرضية تعامل معها مهدي سليمان بثبات، قبل أن يرسل الفريق كرة عرضية أخرى في الدقيقة 42 لكنها مرت دون خطورة وخرجت خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط فرص عديدة من الجانبين.