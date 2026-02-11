كيف علق توروب على نتيجة الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري المصري؟

صرح ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه سيطر على أحداث المباراة بالكامل أمام الإسماعيلي، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

أكد توروب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء، أن الأهلي نجح في إحراز هدفين بصورة مميزة، موضحاً أن الفريق لم يسمح للمنافس بخلق فرص حقيقية للعودة إلى المباراة.

كما أشار إلى أن اللقاء شهد مشاركة خمسة لاعبين لم يظهروا في المباراة السابقة، في إطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني.

وأضاف المدرب أن الأهلي حقق انتصاراً مهماً وقدم مستوى جيدة، مشدداً على أن الفريق كان قادراً على تسجيل خمسة أو ستة أهداف، إلا أن الأهم هو الخروج بالنقاط الثلاث بالطريقة التي تحقق بها الفوز.

وعن مشاركة كامويش، أوضح توروب أن اللاعب منضم حديثاً لنا ولا يزال في مرحلة الإعداد، ولذلك يحتاج لبعض الوقت للتأقلم رغم أنه يقدم تدريبات قوية للغاية ويحتاج فقط إلى مزيد من الانسجام مع زملائه.

وأكد أن كامويش ظهر بشكل جيد لمدة 65 دقيقة وامتلك أكثر من فرصة خلال اللقاء، مشيراً إلى أنه بعد خروجه فضل إشراك محمد شريف بدلاً من الدفع بمروان عثمان خوفاً من تعرض الأخير للإجهاد.

كما أشار توروب إلى أن الأهلي يعاني من غياب ثلاثة لاعبين مميزين في الخط الهجومي، لكنه دائماً يسعى لتعويض الغيابات بالعناصر المتاحة.

وأشاد بمشاركة حسين الشحات وما قدمه من أداءً إيجابياً وكان قريب من تسجيل هدف أو أكثر، بجانب سعادته بمشاركة يوسف بلعمري وبما قدمه في الشوط الثاني ودخوله السريع في أجواء الفريق.

وشدد المدير الفني على أن الانتصارات لا تتحقق بمجموعة من 11 لاعباً فقط بل تحتاج إلى مساهمة جميع عناصر الفريق، كما أكد على أهمية التدوير ومنح الجميع فرصة المشاركة والشعور بأدوارهم داخل الفريق.

وأضاف أن مشاركة شكري وبلعمري جاءت لمنح كوكا الراحة اللازمة وحمايته من الإجهاد مؤكداً أن بلعمري لاعب ذكي ويتمتع بانسجام واضح مع زملائه، وهو ما ظهر خلال مشاركته اليوم.

وفيما يتعلق بحراسة المرمى، أوضح مدرب الأهلي أن الفريق يمتلك خيارات قوية بوجود محمد الشناوي ومصطفى شوبير في ظل المستوى المميز الذي يقدمه الثنائي، مؤكداً أن المنافسة قوية في كل المراكز.

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تجاهل الشائعات المتعلقة بالمحترف المغربي يوسف بلعمري، خاصة أنه تواجد في قائمة الفريق خلال أكثر من مباراة مؤخراً موضحاً أنه لاعب مهم بالنسبة له، وأن هناك منافسة بين أربعة لاعبين في هذا المركز.