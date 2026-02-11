أحمد موسى: اختيار الوزراء الجدد تم بعناية.. والشعب ينتظر حكومة مبدعة

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة عقب أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية، مشدداً على أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد ملموس وتحديات تم اجتيازها.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الشعب المصري ينتظر الآن "العمل المبدع" من الوزراء الجدد، لافتاً إلى أن استهداف الدولة ومحاولات تعطيل مسيرتها أمر متوقع طالما تسير في الطريق الصحيح، داعياً الجميع للبدء فوراً في العمل والإنتاج.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خارطة طريق واضحة للحكومة تتضمن 8 تكليفات رئيسية، تركز بشكل أساسي على قطاعي الصناعة والسياحة، مؤكداً أن الدولة تمتلك كافة الإمكانيات لتحقيق طموحات الرئيس والشعب، مستشهداً بالزخم العالمي الذي صاحب افتتاح المتحف المصري الكبير كدليل على قدرة مصر ومكانتها.

وأوضح موسى، أن قوة مصر تكمن في توازنها وقدرتها على نسج علاقات دولية قوية مع القوى الكبرى مثل أمريكا وأوروبا والصين وتركيا، بالإضافة إلى الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن مصر دولة سلام، لكن هذا السلام يحميه جيش قوي هو الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وذكر أن اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة تم بعناية لمواجهة التحديات، مؤكداً أن من يعمل "في الشارع" يدرك جيداً حجم الإنجازات وما يتم تحقيقه على أرض الواقع بعيداً عن التنظير.

وأكد أن مصر لا تكنّ العداء لأحد، وأن قوة الردع والقوة الناعمة هما اللتان تفرضان احترام العالم للدولة المصرية وتاريخها.