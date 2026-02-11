كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شقيق زوج ونجله بالتهجم على منزل زوجتهما، وتحطيم دراجة نارية، والتعدي عليها بالسب.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ أول الشهر الجاري، تلقت مركز شرطة المنصورة بلاغًا من الزوجة، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من شقيق زوجها ونجله، نتيجة التعدي عليها بالسب والتهجم على منزلها باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات حول الميراث بينها وبين زوجها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرّوا بتخلصهما من السلاح الأبيض المستخدم في التعدي عن طريق إلقائه بأحد المصارف المائية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت إخلاء سبيل المتهمين بعد تصالح الطرفين.