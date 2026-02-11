مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

هل يعود أدم كايد لصفوف الزمالك في مواجهة سموحة؟

كتب : محمد خيري

10:00 ص 11/02/2026
  آدم كايد (5)
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد (2)
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد ومشجعة
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد (4)
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد (1)
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد (1)
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد

يخضع الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة في مباراة سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان آدم كايد قد تعافى من الإصابة في عضلة السمانة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة زيسكو الزامبي الأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتحدد موقف اللاعب بشكل نهائي عقب الفحص الطبي، قبل إعلان القائمة الرسمية التي ستخوض اللقاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أدم كايد الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

