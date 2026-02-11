هل يعود أدم كايد لصفوف الزمالك في مواجهة سموحة؟

يخضع الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة في مباراة سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان آدم كايد قد تعافى من الإصابة في عضلة السمانة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة زيسكو الزامبي الأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتحدد موقف اللاعب بشكل نهائي عقب الفحص الطبي، قبل إعلان القائمة الرسمية التي ستخوض اللقاء.