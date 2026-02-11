مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

ضربة موجعة لمنتخب مصر للشابات قبل مواجهة بنين في تصفيات كأس العالم

كتب : هند عواد

08:00 ص 11/02/2026
كتبت-هند عواد:

تعرض منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، لضربة موجعة قبل مباراة بنين الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، مدينة لومي عاصمة توجو، مساء أمس، بعد رحلة طيران استغرقت 12 ساعة، استعدادا لمواجهة بنين، في إياب الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.

إصابة ثنائي منتخب مصر

غاب ثنائي منتخب مصر للشابات، حبيبة عصام وحبيبة أشرف، عن بعثة الفريق المغادرة إلى توجو، بسبب الإصابة التي تعرضتا لها في مباراة الذهاب.

وقال مصدر لمصراوي إن حبيبة أشرف وحبيبة صبري تعرضتا لمزق في العضلة الأمامية والخلفية على التوالي، خلال مباراة الذهاب.

وأضاف: "حبيبة أشرف أُصيبت بمزق من الدرجة الأولى، وحبيبة صبري بمزق من الدرجة الثانية، وتم استبعاد الثنائي من معسكر المنتخب".

ويواجه منتخب مصر نظيره بنين، يوم الجمعة 13 فبراير الحالي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز بنين بهدف نظيف.

وتضم قائمة منتخب الشابات كل من: حبيبة صبرى، كنزي مجدي، وفاء ربيع، هنا مدحت ، شيماء علي ، رودينا عبد الرسول ، جنة أحمد ، سلمي كرم ، حنين ذكي ، منة عزت ، جوانا جورج ، مني فكري ، كاميليا الحوفي ، حفيدة محمد ، نغم مجدي ، فاطمة مصطفي ، كاميلا أبو سيف ، حبيبة بكتاش ، سارة خالد ، أشرقت عادل.

منتخب مصر للشابات منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما تصفيات كأس العالم مصر وبنين

