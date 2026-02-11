موعد عودة إمام عاشور للأهلي بعد تنفيذ عقوبته

كتبت-هند عواد:

يعود إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمران الجماعي للفريق، بعد عقوبته.

وكان الأهلي قرر معاقبة إمام عاشور، بالإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق، دون سبب.

موعد عودة إمام عاشور لصفوف الأهلي

يشارك إمام عاشور في المران الجماعي للأهلي، غدا الأربعاء، وتتوقف مشاركته في مباراة الجيش الملكي المغربي من عدمها، بناءً على قرار ييس توروب المدير الفني للفريق.

وتنتهي عقوبة إمام عاشور اليوم الأربعاء 11 فبراير، إذ قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريح سابق: "إمام عاشور اعترف بالخطأ الذي ارتكبه وإيقافه لمدة أسبوعين من يوم 29 يناير حتى 11 فبراير، وبداية من يوم 12 سيتواجد مع الفريق ومشاركته في يد توروب".