الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

موعد عودة إمام عاشور للأهلي بعد تنفيذ عقوبته

كتب : هند عواد

07:00 ص 11/02/2026
كتبت-هند عواد:

يعود إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمران الجماعي للفريق، بعد عقوبته.

وكان الأهلي قرر معاقبة إمام عاشور، بالإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق، دون سبب.

موعد عودة إمام عاشور لصفوف الأهلي

يشارك إمام عاشور في المران الجماعي للأهلي، غدا الأربعاء، وتتوقف مشاركته في مباراة الجيش الملكي المغربي من عدمها، بناءً على قرار ييس توروب المدير الفني للفريق.

وتنتهي عقوبة إمام عاشور اليوم الأربعاء 11 فبراير، إذ قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريح سابق: "إمام عاشور اعترف بالخطأ الذي ارتكبه وإيقافه لمدة أسبوعين من يوم 29 يناير حتى 11 فبراير، وبداية من يوم 12 سيتواجد مع الفريق ومشاركته في يد توروب".

إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي موعد عودة إمام عاشور

