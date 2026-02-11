العرض وصل ولكن.. الزمالك يصدم شيكو بانزا بشأن رحيله

تلقى نادي الزمالك عرضًا من أحد أندية الدوري الليبي للتعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن قيمة العرض المقدم وصلت إلى 500 ألف دولار، إلا أن إدارة الزمالك لم تُبدِ موافقتها حتى الآن، بسبب ضعف المقابل المادي المعروض.

وأوضح المصدر أن النادي لا يمانع في رحيل اللاعب حال وصول عرض مناسب، خاصة في ظل التعاقد معه مطلع الموسم الجاري مقابل 700 ألف دولار قادمًا من نادي ستيرلا البرتغالي.

وكان شيكو بانزا قد تعرض مؤخرًا لعقوبة انضباطية من قبل الجهاز الفني، عقب اعتراضه على عدم المشاركة في التشكيل الأساسي، إضافة إلى دخوله في مشادة مع أحد زملائه داخل الفريق.