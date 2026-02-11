مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

العرض وصل ولكن.. الزمالك يصدم شيكو بانزا بشأن رحيله

كتب : محمد خيري

09:00 ص 11/02/2026
تلقى نادي الزمالك عرضًا من أحد أندية الدوري الليبي للتعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن قيمة العرض المقدم وصلت إلى 500 ألف دولار، إلا أن إدارة الزمالك لم تُبدِ موافقتها حتى الآن، بسبب ضعف المقابل المادي المعروض.

وأوضح المصدر أن النادي لا يمانع في رحيل اللاعب حال وصول عرض مناسب، خاصة في ظل التعاقد معه مطلع الموسم الجاري مقابل 700 ألف دولار قادمًا من نادي ستيرلا البرتغالي.

وكان شيكو بانزا قد تعرض مؤخرًا لعقوبة انضباطية من قبل الجهاز الفني، عقب اعتراضه على عدم المشاركة في التشكيل الأساسي، إضافة إلى دخوله في مشادة مع أحد زملائه داخل الفريق.

شيكو بانزا الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك

