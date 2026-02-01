مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

0 0
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

مانشستر سيتي

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 ضد 0 المصري البورسعيدي.. بداية المباراة

كتب : يوسف محمد

08:18 م 01/02/2026 تعديل في 09:06 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد وآدم كايد

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ وخوان بيزيرا

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة وحسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، أسامة الزمراوي وصلاح محسن

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

