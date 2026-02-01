لحظة بلحظة.. الزمالك 0 ضد 0 المصري البورسعيدي.. بداية المباراة

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد وآدم كايد

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ وخوان بيزيرا

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة وحسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، أسامة الزمراوي وصلاح محسن

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:

الدقيقة 1: بداية المباراة