ملخص مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده من النقاط، إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته، فيما توقف رصيد نهضة بركان عند النقطة رقم 7 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي وكريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، ناصر ماهر وأحمد عاطف "قطة"

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز ونهضة بركان:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 11: محمود زلاكا يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى نهضة بركان

الدقيقة 16: تسديدة قوية من قطة لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى نهضة بركان

الدقيقة 24: بطاقة صفراء لوليد الكارتي لاعب فريق بيراميدز

الدقيقة 33: توقف المباراة لعلاج لاعب نهضة بركان

الدقيقة 40: سيرطة على الكرة من لاعبي بيراميدز ومحاولات لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب

الدقيقة 58: محاولات مستمرة من بيراميدز لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 62: محاولات مغربية لتسجيل هدف التعادل في مرمى بيراميدز

الدقيقة 74: ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى نهضة بركان المغربي

الدقيقة 80: أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الثالث لبيراميدز في نهضة بركان

الدقيقة 84: تسديدة من ماييلي تصل سهلة في يد حارس مرمى نهضة بركان

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة