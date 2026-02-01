مباريات الأمس
"إيه الفرق بين زيزو وديانج؟".. الغندور يثير الجدل بسبب رحيل ثلاثي الأهلي مجانا

كتب : محمد خيري

01:09 م 01/02/2026
أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل، بعد تعليق قوي، تساءل فيه عن ازدواجية المعايير في تعامل الإعلام مع رحيل بعض اللاعبين مجانًا عن أنديتهم.

وقال الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن زيزو تلقى عروضا من نادي نيوم السعودي، ونفس الأمر للمالي أليو ديانج الذي سبق أن تلقى عروضًا مالية ضخمة، من أندية أوروبية قبل عامين، إلا أن النادي الأهلي اشترط الحصول على 10 ملايين دولار للموافقة على رحيله، قبل أن ينتقل اللاعب لاحقًا إلى فالنسيا دون مقابل.

وأضاف أن الموقف نفسه تكرر مع لاعب آخر، حيث رحل هو أيضًا مجانًا، متسائلًا عن سبب اختلاف ردود الفعل الإعلامية، قائلًا: "هنا تم الهجوم على مجلس الإدارة واتهامه بالتفريط في اللاعب، وهنا لا توجد أي مشكلة في التفريط بلا مقابل".

وتابع الغندور: "هل المسألة تتعلق بالاسم أو بالجنسية؟ هنا لاعب مصري وأسطورة، وهنا لاعب أجنبي، وهنا يتم الحديث عن الكرامة والكبرياء، وهناك يتم تجاهل الأمر تمامًا".

وأشار إلى أن الأهلي سبق وأن فرّط في لاعبين دوليين مثل رامي ربيعة وأكرم توفيق دون مقابل مادي، متسائلًا عما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل أم لا، مؤكدًا أن الخسائر المالية بالملايين طالت أكثر من نادٍ وليس ناديًا واحدًا فقط.

واختتم الغندور تصريحاته مؤكدًا أن المعايير يجب أن تكون واحدة في تقييم المواقف، بعيدًا عن الحسابات أو الأهواء، قائلًا: "صباح الفل.. العدالة الإعلامية مطلوبة، والمعايير لازم تكون واحدة".

زيزو الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي خالد الغندور أليو ديانج

