تعليم القليوبية ترفع درجة الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

عقد ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الداخلية بديوان عام المديرية، بمقر الديوان، لمناقشة آليات العمل ورفع درجة الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية أيمن عطية، محافظ القليوبية.

حضر الاجتماع وكيلا المديرية أشرف محمد محمود، ومروان غراب، إلى جانب مديري الإدارات الداخلية بديوان عام المديرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مدير المديرية أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

كما وجّه بالالتزام الكامل بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل، خاصة ما يتعلق بنسب الحضور والغياب، والانضباط الإداري داخل ديوان المديرية والإدارات التابعة له.

وتناول الاجتماع استعراض خطط العمل الداخلية لكل إدارة، حيث شدد على ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، وسرعة إنجاز ملفات المواطنين والمعلمين، مؤكدًا أن الديوان العام يجب أن يكون نموذجًا في الشفافية والدقة وسرعة الأداء.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدير المديرية أن التميز عملية مستمرة تتطلب التطوير الدائم، مشيرًا إلى أن باب مكتبه مفتوح أمام أي مقترحات بناءة تسهم في تحسين الأداء داخل المنظومة التعليمية، ومشددًا على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل البيروقراطية المعطلة، وأن العمل الميداني هو المعيار الحقيقي لتقييم نجاح القيادات الإدارية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قوة المؤسسة تنبع من تماسك إدارتها الداخلية، مشيرًا إلى أن العمل داخل المديرية لا يقتصر على إدارة مكاتب، بل يمتد لصناعة مستقبل أجيال، وأن الإخلاص في العمل هو السبيل للارتقاء بالتعليم في محافظة القليوبية.