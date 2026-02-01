مباريات الأمس
مدرب بيراميدز يعلق على مواجهة نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا

كتب : نهي خورشيد

03:48 ص 01/02/2026
شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد يورتشيتش في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل المباراة أن اللقاء يأتي للمرة الثالثة بين الفريقين خلال فترة قصيرة ما يجعل كل طرف على دراية كاملة بإمكانات وأسلوب الآخر، وهو ما يزيد من قوة وتعقيد المباراة.

وأضاف أنه يدرك تماماً قوة المنافس الذي يمتلك عناصر مميزة وجهازاً فنياً قادراً على صناعة الفارق، مشيراً إلى أن المواجهة بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية تحمل طابع خاص وصعوبة مضاعفة، إلا أن بيراميدز يدخل المباراة بهدف واضح يتمثل في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل حسم بطاقة التأهل وفض الشراكة مع الفريق المغربي على صدارة المجموعة.

وتابع المدير الفني أن المعرفة المتبادلة بين الفريقين تجعل هامش الخطأ شبه معدوم، إذ قد تكون أي هفوة سبباً في تعقيد موقف التأهل، مؤكداً في الوقت ذاته أن بيراميدز لا ينظر إلى تلك المعطيات بقلق وسيخوض اللقاء بعقلية الفوز رغم الضغوط المحلية والقارية التي يواجهها الفريق خلال الفترة الحالية.

وفي ختام حديثه، أعرب يورتشيتش عن استيائه مما وصفه بتكرار استهدافه من قبل الحكام، موضحاً أن طرده بات هدف واضح في المباريات الأخيرة حتى في حالات الاعتراض المنطقي على القرارات التحكيمية، وهو ما ظهر بوضوح في مباريات الدوري، مشيراً إلى أن هناك من لا يرغب في تتويج بيراميدز بالبطولات التي حققها مؤخرًا.

ويستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره نهضة بركان في السادسة مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يوريشيتش مدرب بيراميدز نادي بيراميدز نهضة بركان المغربي مباراة بيراميدز ونهضة بركان

