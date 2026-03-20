تعرض أبطال وفريق عمل فيلم "سفاح التجمع"لصدمة بسبب سحبه من دور العرض السينمائي، بعد ساعات من بدء عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

الرقابة تكشف السبب وراء سحب الفيلم من السينمات

فوجئ صناع الفيلم بقرار سحب العمل بعد عرض ما يقرب من حفلتين فقط، ما أثار جدلًا واسعًا حول توقيت الإجراء ومدى تأثيره على حرية الإبداع.

وأكد "جهاز الرقابة" أن سبب السحب يعود إلى اختلاف النسخة المعروضة عن النسخ المعتمدة رقابيًا، فيما نفى مؤلف الفيلم محمد صلاح العزب ذلك، مشيرًا إلى أن النسخة المعروضة مطابقة للقرار الأخير الذي يسمح بعرض الفيلم.

محمد صلاح العزب يرد على قرار الرقابة

وكان لسيناريست ومخرج الفيلم محمد صلاح العزب تعليقا على قرار الرقابة على المصنفات الفنية بسحبه بدور العرض السينمائي، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الرقابة كـ رقابة عملت مشاهدتين للفيلم بعد الانتهاء منه كاملاً ثم أجازت الفيلم إجازة نهائية".

وتابع: "منع فيلم مجاز رقابياً، وسحبه بعد عرضه، أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، وجدير بالدولة أن تنتفض لحماية صناعة من أهم صناعاتها، وجدير بكل المؤمنين بالحريات، وصناع السينما، والغيورين عليها أن يقفوا عنده طويلاً".

وأوضح: "بالمناسبة، لو الفكرة الرعب ولا العنف، الفيلم المرفق صورته ده معروض في نفس العيد في نفس السينمات بنفس الرقابة، ومحدش قاله ما تيجي أما أسحبك، برغم إن جرعة العنف فيه قد فيلم سفاح التجمع 22 مرة مثلاً، ولا هو الحلال للخواجة حرام على المصريين ولا إيه؟".

محمد صلاح العزب يرد على الجدل حول نسخ الفيلم وقرار النقابة بسحبه من دور العرض

رد محمد صلاح العزب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على الجدل حول نسخ فيلم "سفاح التجمع" وموقف الرقابة على المصنفات، بنشر صورة التصريح النهائي بالعرض، وكتب: "الترخيص النهائي بعرض الفيلم جماهيرياً بعد مشاهدة النسخة المعروضة في السينمات من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية".

وأوضح: "ودي آخر محطة مفروض الفيلم يعدي عليها في سلسلة طويلة من التعنتات الرقابية والتضييقية والخنقية والاختناقية، واللي بتحول الإبداع أساساً لكائن حزين بسبب كثرة القيود غير الإبداعية وغير الفنية المفروضة عليه، وده صك العرض النهائي الذي لا رجعة فيه، فـ لمصلحة مين بقى الفيلم بعد عرضه يتم ذبحه بهذه الطريقة؟".

نجيب ساويرس يعترض على سحب الفيلم من السينمات

انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس قرار الرقابة على المصنفات الفنية بعد سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض.

وكشف المهندس نجيب ساويرس، عن موقفه من القرار عبر حسابه على منصة "إكس"، واصفًا القرار بأنه "تخبط واعتداء على حرية الإبداع".

الناقد طارق الشناوي يعلق على أزمة فيلم "سفاح التجمع"

طالب الناقد الفني طارق الشناوي، في منشور له عبر صفحته في موقع فيسبوك، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الكاتب عبدالرحيم كمال، بالتراجع عن قرار رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض، ووصف قرار السحب بـ"الضربة المباغتة" للسينما.

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

اقرأ أيضا:

"حقق 565 ألف جنيه".. مؤلف "سفاح التجمع" يكشف أول إيراداته قبل رفعه

هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بعيد الفطر بإطلالة أنيقة (صور)