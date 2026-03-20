كشف السفير عاطف سالم، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر مصر عدوًا لإسرائيل بنسبة كبيرة.

وأكد سالم، خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الموقف يتناقض مع معاهدة السلام الموقعة بين البلدين منذ عقود، ويعكس تغيرًا في النظرة الإسرائيلية تجاه مصر في السنوات الأخيرة.

وأضاف السفير الأسبق أن تحالف اليمين الإسرائيلي الحاكم، الذي يضم نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، مرشح للاستمرار في السلطة، مشيرًا إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليًا للحفاظ على هذا التحالف وتثبيته. وأوضح أن هذه الترتيبات تعكس محاولات الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي رغم الخلافات الداخلية.

وفي معرض حديثه عن أولويات التهديدات في نظر الحكومة الإسرائيلية، أوضح السفير عاطف سالم أن ترتيب المخاطر وفقًا للتقديرات الإسرائيلية يبدأ بإيران كأول تهديد، يليها مصر، ثم تركيا، مؤكدًا أن هذا الترتيب يعكس رؤية إسرائيلية تركز على التهديدات الإقليمية الكبرى من منظور أمني واستراتيجي.

وحول فرص التعاون بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الحالية، أكد سالم أن السلطة الفلسطينية ليس لديها أي فرصة للتعاون مع الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن الإصلاحات التي تقوم بها السلطة، مثل إعداد دستور وإجراء انتخابات محلية، غير مقبولة من الجانب الإسرائيلي، مما يغلق أي باب للتواصل أو التنسيق.

وأشار السفير المصري الأسبق إلى أن محور المقاومة بزعامة إيران قد انتهى، ولا توجد فرصة لعودته مرة أخرى.

وأضاف أن من الصعب التكهن بتحول المقاومة الفلسطينية إلى مسارات نضالية غير مسلحة، متوقعًا حدوث مشاكل أخرى في الفترة القادمة مع إسرائيل، خاصة في ظل غياب أفق سياسي واضح.



