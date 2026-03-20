الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

ريال سوسيداد

موعد ومكان عزاء شقيق خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي

كتب : يوسف محمد

08:35 م 20/03/2026 تعديل في 09:02 م
    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي (1)
    خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس
    خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس
    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي

أعلن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، اليوم الجمعة عن موعد ومكان جنازة شقيقه الأكبر كامل مرتجي، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس الموافق 19 مارس الجاري".

وكان خالد مرتجي أعلن اليوم الجمعة 20 مارس، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة شقيقه الأكبر كامل مرتجي.

موعد ومكان جنازة شقيق خالد مرتجي

وأكد خالد مرتجي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن عزاء شقيقه الأكبر كامل مرتجي سيقام، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الجمعة 20 مارس، في بيان رسمي كامل مرتجي الشقيق الأكبر لخالد مرتجي أمين صندوق النادي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد المارد الأحمر غدا السبت 21 مارس الجاري، لخوض مباراة هامة أمام الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويسعى المارد الأحمر بيادة الدنمارك ياس توروب المدير الفني للفريق، إلى تعويض هزيمته في مباراة الذهاب أمام الفريق التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل، والفوز بفارق هدفين لضمان التأهل رسميا إلى نصف نهائي البطولة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يعد البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن من حصد لقب البطولة في 12 مناسبة من قبل.

مفارقة القوة و"أفضلية" سفّاح تاريخي.. من أين جاء نتنياهو بافتراءاته عن
"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
بعد العاصفة الترابية.. الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية
الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
