حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على نعي شقيق خالد مرتجي أمين صندوق النادي، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس 19 مارس الجاري.

وكان مرتجي أعلن اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة شقيقه، حيث كتب: "إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "توفي إلى رحمة الله شقيقي الأكبر المهندس كامل مرتجي، وقد شيعت الجنازة أمس".

واختتم: "اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه، وألهمنا والعائلة وكل محبيه الصبر على فراقه، وألحقنا به على الإيمان الكامل ولا حول ولا قوة إلا بالله".

الأهلي ينعى شقيق خالد مرتجي

وجاء بيان الأهلي كالتالي: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، في وفاة شقيقة المهندس كامل عبدالمحسن مرتجي، نجل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، رئيس النادي الأسبق، والذي وافته المنية، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي غدا السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويحل فريق الترجي التونسي، ضيفا على المارد الأحمر غدا السبت 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

وكان الترجي التونسي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "حمادي العقربي بتونس".

