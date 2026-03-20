دون فوز.. ماذا ينتظر الفرق المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الحالة الصحية للظهير الأيسر للفريق محمد حمدي الظهير الأيسر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بتروجت، في كأس مصر ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان حمدي غادر ملعب مباراة فريقه أمام بتروجيت يوم الثلاثاء الماضي، مصابا بعد تعرضه لحالة إغماء وبلع لسان، خلال مباراة بتروجيت في كأس مصر، قبل أن يتدخل الجهاز الفني وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي، مع إعادة إفاقته من الإغماء.

تطورات إصابة محمد حمدي

وأوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن: "أن محمد حمدي يطبق حالياً البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات، حيث يبتعد عن الملعب والتدريبات الجماعية لمدة 6 أيام منذ الإصابة ويقوم يوميا ببعض الأمور وفقا للبروتوكول".

وأضاف: "اليوم الأول بعد الإصابة يتضمن راحة كاملة، وفي اليوم الثاني يبدأ اللاعب بالمشي، وفي اليوم الثالث يبدأ في مرحلة الجري ودخول الجيم".

وتابع: "في اليوم الرابع يبدأ في التدريب المنفرد بالكرة وفي اليوم الخامس يتدرب مع الفريق، وفي سادس يوم يكون بإمكانه المشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

واختتم المنيري تصريحاته: "خلال تلك المراحل يكون هناك مراقبة يومية للتوازن والتركيز والذاكرة، لدى اللاعب لمعرفة الموقف وتطور حالته الصحية".

نتيجة مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر

وكان فريق بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة ربع نهائي كأس مصر على حساب بتروجيت، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليضمن التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويلاقي فريق بتروجيت في نصف نهائي البطولة، نظيره إنبي الذي حقق الفوز في ربع النهائي، على حساب المصرية للاتصالات بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، سيطر على نتيجة مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين بيراميدز والجيش الملكي.

