5 وفيات.. وداع حزين لضحايا انقلاب "كارو" بترعة في دمياط (صور)

كتب : رامي محمود

09:47 م 20/03/2026
وصلت جثامين الأطفال البنات الخمسة ضحايا حادث انقلاب سيارة الكارو بمصرف قرية البستان إلى المسجد الكبير بالقرية بعد انتهاء النيابة العامة من معاينة الجثامين وإصدار تصاريح الدفن.

أسماء الضحايا

أسفر الحادث عن وفاة كل من: هناء محمد البيلي موافي، 10 سنوات، ياسمين وليد عبد الباسط، 10 سنوات، جنة محمد علي، 10 سنوات، ملك صلاح محمد حامد، 12 سنة، هنا محمد رزق، 10 سنوات

كما أصيب كل من: ساندي محمد مجدي، 10 سنوات، سائق العربة، مازن محمد رباح، 21 سنة

تشييع الجثامين والوداع الأخير

وصلت سيارات الإسعاف تحمل جثامين الأطفال وسط بكاء وعويل ذويهم وتعالي صرخات أهالي القرية، قبل أداء صلاة الجنازة على البنات الخمس وتشييعهم إلى مثواهم الأخير في مقابر أسرهم بالقرية، وسط أجواء من الحزن العميق والأسى.

