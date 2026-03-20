هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيادة الأوكرانية، مؤكدا أن كييف لم تُقدّم أي مساعدة فعلية للولايات المتحدة في عملياتها العسكرية ضد إيران.

دعم أوكرانيا "مجرد دعاية"

وصف ترامب، في مقابلة أجرتها معه الصحفية ستيفاني رول عبر قناة "إم إس ناو" (MS NOW)، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن دعم واشنطن بالطائرات المسيّرة بأنها "مجرد فقاعة سياسية" ودعاية تهدف لتحسين العلاقات العامة فقط.

كواليس مقابلة "إم إس ناو"

نقلت رول عن ترامب قوله بوضوح: "سألته عن المساعدة والدعم الأوكراني، فقال إنهم لم يفعلوا شيئا".

وأضافت المراسلة، أن ترامب يرى أن كل ما يتحدث عنه زيلينسكي بشأن مساعدة أوكرانيا لواشنطن نابع من "دوافع سياسية"، مشددا على أن الرواية الأوكرانية حول التصدي للهجمات الإيرانية "لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع".

ترامب: "لا نحتاج لمساعدة كييف"

يُذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب، كان قد صرح في وقت سابق، بأن أوكرانيا لا تملك القدرة على تقديم العون للولايات المتحدة في مواجهة الهجمات الانتقامية الإيرانية المسيّرة، مؤكدا بلهجة استعلائية أن واشنطن "لا تحتاج أساسا" لمثل هذه المساعدة من نظام كييف، مما يُعمّق الفجوة بين الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الأوكرانية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.