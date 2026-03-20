يستعد منتخب مصر الأول، لخوض مباراتين وديتين خلال معسكر مارس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويخو المنتخب الوطني خلال شهر مارس الجاري، مباراتين أمام كلا من السعودية، ثم يخوض مباراة أمام منتخب إسبانيا في مدينة برشلونة.

تفاصيل معسكر منتخب مصر في مارس

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول: "أن المنتخب الوطني سيبدأ معسكره يوم 22 مارس الجاري، واللاعبين المحترفين الذين سيقع عليهم الاختيار سينضمون للمعسكر يوم 23 من الشهر ذاته".

وأضاف: "بعثة المنتخب الوطني ستتجه إلى جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي، يوم 27 من الشهر ذاته، قبل التوجه يوم 28 إلى إسبانيا، لمواجهة الماتادور الإسباني يوم 31 من الشهر الجاري".

واختتم المصدر تصريحاته: "بعثة المنتخب الوطني ستعود إلى القاهرة، يوم 1 أبريل المقبل عقب الانتهاء من خوض مباراة إسبانيا".

موعد مباراتي منتخب مصر في معسكر مارس

ويلاقي المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن نظيره المنتخب السعودي، يوم 27 مارس الجاري في مدينة جدة، ثم يواجه المنتخب الإسباني يوم 31 من الشهر ذاته في إسبانيا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، بلجيكا ونيوزيلندا".

