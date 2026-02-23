رد مفاجئ.. ماذا قال عواد في جلسة التحقيق مع الزمالك؟

كشف مصدر داخل الزمالك عن تفاصيل جلسة التحقيق التي خضع لها الحارس محمد عواد، مساء الأحد، على خلفية أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني للفريق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن عواد تحدث خلال التحقيق عن كافة الملابسات التي مر بها في الفترة الماضية داخل النادي، موضحًا وجهة نظره بشأن ما أثير حول موقفه من المشاركة وجلوسه على مقاعد البدلاء.

وأضاف أن حارس الزمالك رد بشكل مفاجئ خلال الجلسة حيث أكد أنه تحت أمر النادي في أي قرار يتم اتخاذه، مؤكدًا أنه لم يطلب الرحيل كما تردد، وأبدى تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الشؤون القانونية بالنادي ستقوم بإعداد مذكرة بنتائج التحقيق، لعرضها على مجلس الإدارة وقطاع الكرة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح الداخلية.

وكان عواد قد ابتعد عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، عقب قرار من الجهاز الفني بمعاقبته، بعد اعتراضه على الجلوس احتياطيًا لصالح زميله محمد صبحي، في إحدى مباريات الفريق.