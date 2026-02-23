إعلان

تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ

كتب : أحمد الباهي

01:03 م 23/02/2026

الطقس

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والمرافق الحيوية، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة تقلبات جوية مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق.

وأكد المحافظ تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، مع المتابعة اللحظية للموقف، ورفع جاهزية معدات وسيارات شفط المياه، ومراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها، إلى جانب التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية، والإسعاف، والصحة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وشدد على سرعة تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع البلاغات حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وضمان انتظام العمل بالمرافق والخدمات الحيوية، مع تكثيف المرور الميداني لمراجعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية وتأمينها تحسبًا لشدة الرياح، ومتابعة حالة الطرق لتحقيق السيولة المرورية.

وناشد محافظ المنوفية المواطنين توخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإعلانية خلال فترات الرياح الشديدة، والتواصل مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

وشهد مركزي تلا وبركة السبع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع رفع درجة الجاهزية الكاملة للمعدات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

