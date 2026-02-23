مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

الاتحاد المصري يعلن تعديلات في مواعيد دوري المحترفين المصري

كتب – محمد عبد السلام:

03:00 ص 23/02/2026
    خلال مباراة مسار والترسانة (2) (1)
    خلال مباراة مسار والترسانة (6) (1)
    خلال مباراة مسار والترسانة (5) (1)
    خلال مباراة مسار والترسانة (3) (1)
    خلال مباراة مسار والترسانة (1) (1)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديلات على مواعيد مباريات ثلاث جولات في دوري المحترفين المصري، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت إدارة المسابقات بالاتحاد أن التعديلات تشمل الجولات رقم 24 و25 و26، حيث جاء القرار بانطلاق المباريات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من التاسعة مساء.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم جدول المباريات بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن يحتل فريق القناة حاليا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 52 نقطة، ويلحقه بترول أسيوط برصيد 41 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل أبوقير للأسمدة المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تعديل مواعيد دوري المحترفين المصري دوري المحترفين المصري الاتحاد المصري لكرة القدم

