الاتحاد المصري يعلن تعديلات في مواعيد دوري المحترفين المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديلات على مواعيد مباريات ثلاث جولات في دوري المحترفين المصري، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت إدارة المسابقات بالاتحاد أن التعديلات تشمل الجولات رقم 24 و25 و26، حيث جاء القرار بانطلاق المباريات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من التاسعة مساء.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم جدول المباريات بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن يحتل فريق القناة حاليا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 52 نقطة، ويلحقه بترول أسيوط برصيد 41 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل أبوقير للأسمدة المركز الثالث برصيد 40 نقطة.