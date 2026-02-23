مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق يعلن تدريب منتخب إريتريا

كتب : نهي خورشيد

12:12 ص 23/02/2026 تعديل في 12:18 ص
كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق، عن توليه قيادة منتخب إريتريا في المرحلة المقبلة.

وقال يكن في تصريحات تلفزيونية:"قطاع الناشئين في الزمالك لا غنى عنه، فهو يمثل كنزاً حقيقياً للنادي"

وتابع: "معتمد جمال مدير فني متميز والأهم أنه من أبناء النادي وقد اكتسب خبرات كبيرة خلال الفترة الماضية، وتمكن من تشكيل توليفة رائعة من اللاعبين في الفريق".

وأضاف: "ناصر منسي مهاجم مميز يسجل أهدافًا من أنصاف الفرص، ويستحق بكل تأكيد الحصول على فرصة للانضمام إلى صفوف منتخب مصر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هشام يكن الزمالك إريتريا

