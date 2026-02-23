نجم الزمالك السابق يعلن تدريب منتخب إريتريا

كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق، عن توليه قيادة منتخب إريتريا في المرحلة المقبلة.

وقال يكن في تصريحات تلفزيونية:"قطاع الناشئين في الزمالك لا غنى عنه، فهو يمثل كنزاً حقيقياً للنادي"

وتابع: "معتمد جمال مدير فني متميز والأهم أنه من أبناء النادي وقد اكتسب خبرات كبيرة خلال الفترة الماضية، وتمكن من تشكيل توليفة رائعة من اللاعبين في الفريق".

وأضاف: "ناصر منسي مهاجم مميز يسجل أهدافًا من أنصاف الفرص، ويستحق بكل تأكيد الحصول على فرصة للانضمام إلى صفوف منتخب مصر".