مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

هشام يكن يكشف لمصراوي تفاصيل توليه القيادة الفنية لمنتخب إريتريا


كتب- يوسف محمد:

02:21 ص 23/02/2026 تعديل في 02:22 ص

هشام يكن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه سيبدأ في مهام عمله بشكل رسمي كمديرا فنيا لمنتخب إريتريا، بداية من الأسبوع المقبل.

وكان يكن أعلن أمس الأحد في تصريحات تليفزيونية، توليه مهمة القيادة الفنية لمنتخب إريتريا خلال الفترة المقبلة.

قال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "سأتولى مهام عملي بشكل رسمي كمدير فني لمنتخب إريتريا بداية من الأسبوع المقبل، ونتظر السفر إلى إريتريا في الأيام المقبلة لتحديد الكثير من الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة".

أضاف: "سأحدد أولوياتي بشكل كبير في الفترة المقبلة، لوضع نظام كامل للسير عليه في الفترة المقبلة، خاصة وأن المنتخب ينتظره مباراتين في غاية الأهمية بعد شهر فقط، في إطار الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا".

تابع: "سأعمل خلال المرحلة المقبلة على معرفة الإيجابيات والسلبيات التي يعاني منها الفريق، بجانب معرفة جودة اللاعبين بشكل أكبر، وهدفي الأول سيكون منح اللاعبين الثقة حتى يتمكنوا من منافسة أي منتخب في القارة بشكل قوي".

واختتم يكن تصريحاته: "الطاقم المعاون لي مع منتخب إريتريا سيكون أغلبه من إريتريا خلال المرحلة الأولى، في حال استعنت بمساعد لي في الطاقم التدريبي، سيكون مدرب أحمال فقط".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هشام يكن منتخب إريتريا إريتريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار رعدية
أخبار مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار رعدية

نشرة التوك شو| عقوبات رادعة ضد الغش في الثانوية والمفتي يوضح ضوابط إفطار
أخبار مصر

نشرة التوك شو| عقوبات رادعة ضد الغش في الثانوية والمفتي يوضح ضوابط إفطار
محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
دراما و تليفزيون

محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
محمد علي خير ينتقد اسم "ممفيس" للعاصمة الإدارية: سيتحول في وجدان المصريين
أخبار مصر

محمد علي خير ينتقد اسم "ممفيس" للعاصمة الإدارية: سيتحول في وجدان المصريين
من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
أخبار وتقارير

من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
أزمة بين العراق والكويت.. واستعدادات إيران للحرب وتراجع ترامب عن هجومه- (العالم في رمضان)