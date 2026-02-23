هشام يكن يكشف لمصراوي تفاصيل توليه القيادة الفنية لمنتخب إريتريا

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه سيبدأ في مهام عمله بشكل رسمي كمديرا فنيا لمنتخب إريتريا، بداية من الأسبوع المقبل.

وكان يكن أعلن أمس الأحد في تصريحات تليفزيونية، توليه مهمة القيادة الفنية لمنتخب إريتريا خلال الفترة المقبلة.

قال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "سأتولى مهام عملي بشكل رسمي كمدير فني لمنتخب إريتريا بداية من الأسبوع المقبل، ونتظر السفر إلى إريتريا في الأيام المقبلة لتحديد الكثير من الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة".

أضاف: "سأحدد أولوياتي بشكل كبير في الفترة المقبلة، لوضع نظام كامل للسير عليه في الفترة المقبلة، خاصة وأن المنتخب ينتظره مباراتين في غاية الأهمية بعد شهر فقط، في إطار الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا".

تابع: "سأعمل خلال المرحلة المقبلة على معرفة الإيجابيات والسلبيات التي يعاني منها الفريق، بجانب معرفة جودة اللاعبين بشكل أكبر، وهدفي الأول سيكون منح اللاعبين الثقة حتى يتمكنوا من منافسة أي منتخب في القارة بشكل قوي".

واختتم يكن تصريحاته: "الطاقم المعاون لي مع منتخب إريتريا سيكون أغلبه من إريتريا خلال المرحلة الأولى، في حال استعنت بمساعد لي في الطاقم التدريبي، سيكون مدرب أحمال فقط".