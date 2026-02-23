مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

كتب : نهي خورشيد

12:19 ص 23/02/2026 تعديل في 12:23 ص
أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القائمة الرسمية للمباراة المرتقبة أمام سموحة، المقرر إقامتها مساء غد الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:
محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ويلسين كامويش، محمد شريف، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لدوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ييس توروب الأهلي سموحة موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

