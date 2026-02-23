توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القائمة الرسمية للمباراة المرتقبة أمام سموحة، المقرر إقامتها مساء غد الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ويلسين كامويش، محمد شريف، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لدوري نايل.