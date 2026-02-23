مصدر بالأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شكري أمام سموحة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي اليوم الأحد عن كواليس استبعاد الظهير الأيسر محمد شكري من قائمة الأحمر لمواجهة سموحة المقرر إقامتها غداً الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب فنية بحتة، نافياً وجود أي إصابة تعرض لها اللاعب قبل اللقاء.

في سياق متصل، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للمباراة، إذ خاض مرانه الأخير على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية استعداداً لخوض اللقاء على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لدوري نايل.