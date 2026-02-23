مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

مصدر بالأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شكري أمام سموحة

كتب : نهي خورشيد

12:33 ص 23/02/2026 تعديل في 12:54 ص
    محمد شكري
    محمد شكري (2)
    محمد شكري (1)
    محمد شكري
    محمد شكري
    محمد شكري لاعب الأهلي المعار إلى سموحة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي اليوم الأحد عن كواليس استبعاد الظهير الأيسر محمد شكري من قائمة الأحمر لمواجهة سموحة المقرر إقامتها غداً الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب فنية بحتة، نافياً وجود أي إصابة تعرض لها اللاعب قبل اللقاء.

في سياق متصل، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للمباراة، إذ خاض مرانه الأخير على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية استعداداً لخوض اللقاء على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لدوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شكري الأهلي الدوري المصري الأهلي اليوم أخبار الأهلي

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد