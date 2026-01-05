مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

خاص.. وكيل ميكالي يكشف مفاجأة بشأن توليه تدريب الزمالك

كتب : محمد خيري

12:02 م 05/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    البرازيلي روجيرو ميكالي
  • عرض 9 صورة
    البرازيلي ميكالي
  • عرض 9 صورة
    ميكالي
  • عرض 9 صورة
    ميكالي
  • عرض 9 صورة
    ميكالي
  • عرض 9 صورة
    ميكالي
  • عرض 9 صورة
    روجيرو ميكالي
  • عرض 9 صورة
    روجيرو ميكالي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف كايو زيلر، وكيل أعمال المدرب البرازيلي روچيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن تفاصيل جديدة بشأن ارتباط اسم موكله بإمكانية تولي تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، عقب رحيل أحمد عبدالرؤوف عن منصبه مؤخرًا.

وأوضح زيلر، في تصريحات خاصة، أن هناك تواصلًا بالفعل من أطراف وصفهم بـ"شركاء محليين على صلة بنادي الزمالك"، للاستفسار عن موقف ميكالي من تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأشار وكيل المدرب البرازيلي إلى أن تدريب الزمالك يُعد خطوة مهمة وشرفًا كبيرًا لميكالي في أي وقت، مؤكدًا أن الأمر محل ترحيب كامل من جانبه، ولا توجد أي موانع مبدئية.

وقال زيلر: "يمكنني التأكيد أننا تلقينا اتصالًا من بعض الشركاء المحليين المرتبطين بالنادي، للاستفسار حول هذا الاهتمام".

وأضاف في ختام حديثه: "تولي تدريب نادي الزمالك سيكون شرفًا كبيرًا لروچيرو ميكالي في أي مرحلة، وهذا أمر واضح ومعروف".

وتبقى الأنظار متجهة إلى إدارة الزمالك، في انتظار حسم ملف المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ميكالي مدرب الزمالك أخبار الزمالك مدرب الزمالك الجديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟