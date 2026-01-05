خاص.. وكيل ميكالي يكشف مفاجأة بشأن توليه تدريب الزمالك

كشف كايو زيلر، وكيل أعمال المدرب البرازيلي روچيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن تفاصيل جديدة بشأن ارتباط اسم موكله بإمكانية تولي تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، عقب رحيل أحمد عبدالرؤوف عن منصبه مؤخرًا.

وأوضح زيلر، في تصريحات خاصة، أن هناك تواصلًا بالفعل من أطراف وصفهم بـ"شركاء محليين على صلة بنادي الزمالك"، للاستفسار عن موقف ميكالي من تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأشار وكيل المدرب البرازيلي إلى أن تدريب الزمالك يُعد خطوة مهمة وشرفًا كبيرًا لميكالي في أي وقت، مؤكدًا أن الأمر محل ترحيب كامل من جانبه، ولا توجد أي موانع مبدئية.

وقال زيلر: "يمكنني التأكيد أننا تلقينا اتصالًا من بعض الشركاء المحليين المرتبطين بالنادي، للاستفسار حول هذا الاهتمام".

وأضاف في ختام حديثه: "تولي تدريب نادي الزمالك سيكون شرفًا كبيرًا لروچيرو ميكالي في أي مرحلة، وهذا أمر واضح ومعروف".

وتبقى الأنظار متجهة إلى إدارة الزمالك، في انتظار حسم ملف المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.