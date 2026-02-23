الرئيسية أخبار مصراوى TV "كنافة بلدي على رمان بلي".. شاهد أغرب اختراع رمضاني في سوهاج... كتب : مصراوي 05:00 م 23/02/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا سوهاج أخبار ذات صلة العمرة تنتظر الفائز.. ختام تصفيات مسابقة مدينة التلاوة بسوهاج... أخبار بالعمامة والزي الأزهري.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد منطقة سوهاج أخبار مشروع يفتح بيوت 157 أسرة.. جولة داخل مجمع الصناعات الحرفية بـ"بني واصل" أخبار تحطيب ومزمار بلدي.. أهالي الجبيرات بسوهاج يحتفلون بليلة النصف من شعبان أخبار