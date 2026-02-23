"رجل أفعال".. رسالة غامضة عن ترامب تُثير الجدل في هواتف الإيرانيين

كتب- مصطفى الشاعر:

سادت حالة من الجدل في "الشارع الإيراني"، عقب تلقي المواطنين في مختلف أنحاء البلاد رسالة نصية مجهولة المصدر عبر هواتفهم المحمولة، تضمنت عبارة "لافتة" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رسالة مجهولة المصدر

بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، جاء في نص الرسالة المختصرة: "الرئيس الأمريكي رجل أفعال.. انتظروا وشاهدوا"، دون أن تتضمن أي تفاصيل إضافية أو توضيحات بشأن طبيعة الحدث المرتقب أو المقصود من هذا التحذير.

توقيت سياسي حساس

أفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الإثنين، بأن تداول هذه الرسالة يأتي في توقيت بالغ الحساسية، وتحديدا عقب تأكيد عقد جولة جديدة من المحادثات الرسمية بين طهران وواشنطن في مدينة جنيف السويسرية والمقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل.

استنفار إعلامي محلي

سارعت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية إلى تداول الواقعة، مؤكدة أن "الرسالة وصلت إلى عدد كبير من المستخدمين في وقت متزامن"، ما أثار تساؤلات حول كيفية اختراق منظومة الاتصالات أو الجهة التي تملك القدرة على إرسال رسائل جماعية بهذا المحتوى.

صمت رسمي تام

حتى الآن، لم تُصدر أي توضيحات رسمية من وزارة الاتصالات الإيرانية أو المؤسسات الحكومية بشأن ملابسات الواقعة، وسط غموض يلف الجهة التي تقف وراء الرسالة وما إذا كانت "حربا نفسية" تُسبق مفاوضات جنيف المرتقبة.

ويفتح هذا الغموض الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثير هذه الرسائل التحذيرية على مناخ المحادثات المرتقبة في جنيف؛ فبينما يستعد البلدان لجولة جديدة من النقاشات الشائكة، تبدو هذه الرسالة كاختبار حقيقي لضبط النفس ومحاولة لجس النبض، قبل الدخول في مواجهة دبلوماسية مباشرة بين إيران وأمريكا.