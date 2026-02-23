الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها مساء غد الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتركيز على الجوانب التكتيكية والخططية الخاصة بالمباراة.

وشهد التدريب تنفيذ الفريق جزء بدني خفيف، تلاه تطبيق الجوانب الفنية والخططية عبر تدريبات الكرة.

وفي سياق متصل، واصل الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو أداء البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

ويستعد الأهلي للتوجه إلى الإسكندرية للمبيت قبل المواجهة، والتي من المقرر أقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.