الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

12:06 ص 23/02/2026 تعديل في 12:10 ص
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها مساء غد الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتركيز على الجوانب التكتيكية والخططية الخاصة بالمباراة.

وشهد التدريب تنفيذ الفريق جزء بدني خفيف، تلاه تطبيق الجوانب الفنية والخططية عبر تدريبات الكرة.

وفي سياق متصل، واصل الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو أداء البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

ويستعد الأهلي للتوجه إلى الإسكندرية للمبيت قبل المواجهة، والتي من المقرر أقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مران الأهلي سموحة الدوري المصري مباراة الأهلي وسموحة الأهلي اليوم

