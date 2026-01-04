اتحاد الكرة يكشف موعد خروج طائرات لتشجيع المنتخب في المغرب

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية تنظيم رحلات جوية خاصة لنقل الجماهير المصرية إلى المغرب، لدعم المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال وصوله إلى الدور نصف النهائي.

وأوضح أبو زهرة، خلال تصريحاته ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E، أن وزارة الشباب والرياضة أشارت عبر متحدثها الرسمي إلى احتمالية توفير طائرات مخصصة لنقل المشجعين، في حال تقدم المنتخب إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى وجود تنسيق دائم بين الاتحاد ووزارة الرياضة، إلى جانب الشركات الراعية، فيما يخص دعم المنتخب، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يستحق مساندة جماهيرية كاملة في هذه المرحلة.

وأضاف أن الجماهير المغربية تحرص دائمًا على دعم منتخب مصر خلال مبارياته، وتقوم بدورها على أكمل وجه دون انتظار أي ترتيبات من الاتحاد المصري بشأن تذاكر المباريات.

واختتم أبو زهرة تصريحاته معربًا عن ثقته الكبيرة في منتخب مصر، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وقدرة اللاعبين على تقديم بطولة قوية والمنافسة على اللقب الأفريقي.