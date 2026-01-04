تصدر الفلسطيني حامد حمدان المشهد الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا معه كأولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحظي حمدان بجدل واسع في الفترة الأخيرة، بعدما كان هدفًا واضحًا للأهلي والزمالك، قبل أن تتغير وجهته في اللحظات الأخيرة لصالح بيراميدز الذي نجح في حسم الصفقة.

ولا يعد انتقال حمدان إلى بيراميدز الحالة الأولى للاعبين الذين كانوا قريبين من الأهلي قبل أن ينتهي بهم المطاف داخل الفريق السماوي، حيث سبقته عدة صفقات بارزة نرصدهم في السطور التالية.

صفقات كانت قريبة من الأهلي وانتقلوا لبيراميدز

البرازيلي إيفرتون سيلفا الذي ارتبط اسمه بالقلعة الحمراء قبل انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي.

كما كان أسامة جلال مدافع إنبي السابق ضمن الأهداف الدفاعية للأهلي قبل أن ينجح بيراميدز في ضمه، وهو نفس السيناريو الذي تكرر مع مصطفى زيكو جناح حرس الحدود السابق، الذي حسم بيراميدز انتقاله بعد منافسة قوية مع الأهلي.

وشهد صيف 2023 صراعًا ثلاثيًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على الكونغولي فيستون كالالا مايلي، قبل أن ينضم اللاعب للفريق السماوي.

بالإضافة إلى عبدالرحمن مجدي نجم الإسماعيلي السابق الذي اقترب في فترة من ارتداء قميص الأهلي لكن محطته النهائية كانت بيراميدز.