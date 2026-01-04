مباريات الأمس
قبل حامد حمدان.. 5 لاعبين فاوضهم الأهلي وانتقلوا لبيراميدز

كتب- محمد عبدالهادي:

02:25 ص 04/01/2026
تصدر الفلسطيني حامد حمدان المشهد الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا معه كأولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحظي حمدان بجدل واسع في الفترة الأخيرة، بعدما كان هدفًا واضحًا للأهلي والزمالك، قبل أن تتغير وجهته في اللحظات الأخيرة لصالح بيراميدز الذي نجح في حسم الصفقة.

ولا يعد انتقال حمدان إلى بيراميدز الحالة الأولى للاعبين الذين كانوا قريبين من الأهلي قبل أن ينتهي بهم المطاف داخل الفريق السماوي، حيث سبقته عدة صفقات بارزة نرصدهم في السطور التالية.

صفقات كانت قريبة من الأهلي وانتقلوا لبيراميدز

البرازيلي إيفرتون سيلفا الذي ارتبط اسمه بالقلعة الحمراء قبل انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي.

كما كان أسامة جلال مدافع إنبي السابق ضمن الأهداف الدفاعية للأهلي قبل أن ينجح بيراميدز في ضمه، وهو نفس السيناريو الذي تكرر مع مصطفى زيكو جناح حرس الحدود السابق، الذي حسم بيراميدز انتقاله بعد منافسة قوية مع الأهلي.

وشهد صيف 2023 صراعًا ثلاثيًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على الكونغولي فيستون كالالا مايلي، قبل أن ينضم اللاعب للفريق السماوي.

بالإضافة إلى عبدالرحمن مجدي نجم الإسماعيلي السابق الذي اقترب في فترة من ارتداء قميص الأهلي لكن محطته النهائية كانت بيراميدز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان نادي بيراميدز آخر أخبار بيراميدز فيستون ماييلي النادي الأهلي

