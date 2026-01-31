أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدا الأحد 1 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية، عودة عبد الله السعيد لقائمة الفريق، بعد غياب استمر أكثر من شهرين.

وجاءت قائمة الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي، مهدي سليمان ومحمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، أحمد مجدي، محمد إبراهيم وبارون أوشينج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد السيد، عبد الله السعيد، محمد حمد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد حمدي، آدم كايد، أحمد شريف، شيكو بانزا وخوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري، ناصر منسي وعدي الدباغ.

