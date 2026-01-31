مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

"عودة السعيد".. معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

08:20 م 31/01/2026
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدا الأحد 1 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية، عودة عبد الله السعيد لقائمة الفريق، بعد غياب استمر أكثر من شهرين.

وجاءت قائمة الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي، مهدي سليمان ومحمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، أحمد مجدي، محمد إبراهيم وبارون أوشينج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد السيد، عبد الله السعيد، محمد حمد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد حمدي، آدم كايد، أحمد شريف، شيكو بانزا وخوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري، ناصر منسي وعدي الدباغ.

أقرأ أيضًا:

"الصفقة السادسة".. الأهلي يعلن التعاقد مع الأنجولي يلسين كامويش

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك والمصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية

