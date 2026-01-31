علق ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا نعلم أن مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز ستكون صعبة للغاية، ليس فقط بسبب الطقس والرطوبة، لكن بسبب التواجد الجماهيري الكبير في المدرجات".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وأعتقد أننا نجحنا في تقديم مستوى أفضل في الشوط الثاني من اللقاء وسجلنا هدفا وأهدرنا أكثر من فرصة، لكن في النهاية النتيجة عادلة، ونجحنا في الحفاظ على صدارة المجموعة".

وتابع: "لم نأتي إلى مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز من أجل الدفاع فقط، سعيد بأداء اللاعبين في الشوط الأول من المباراة، لكننا نجحنا في تقديم مستوى أفضل في الشوط الثاني".

واختتم توروب تصريحاته: "تسجيل أليو ديانج هدف التعادل في مباراة اليوم أمر جيد للغاية، خاصة وأنه لا يسجل أهداف باستمرار".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو أمام يانج أفريكانز

بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق