أوبن إيه آي تعلن عن إيقاف عدد من نماذج شات جي بي تي الشهر المقبل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة أوبن إيه آي أنها ستوقف عددا من نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في روبوت الدردشة “شات جي بي تي” الشهر المقبل، من بينها نموذج GPT-4o الذي يحظى بشعبية واسعة بين بعض المستخدمين.

وكانت الشركة أطلقت GPT-4o في مايو 2024، ولاقى استحسانا لدى المشتركين في الخدمة المدفوعة بفضل أسلوبه الحواري الودود، لكن أوبن إيه آي واجهت انتقادات في أغسطس الماضي بعد إزالة الوصول إلى النموذج موقتا عقب إطلاق الإصدار الأحدث GPT-5.

وسرعان ما أعادت الشركة إتاحة GPT-4o للمشتركين، مع تأكيد الرئيس التنفيذي سام ألتمان أنه سيتم إعلام المستخدمين مسبقا بوقت كافٍ قبل أي إيقاف نهائي، وفق منشور على منصة إكس في أغسطس الماضي.

وأكد تقرير حديث لشبكة سي إن بي سي أن موعد الإيقاف أصبح قريبا.

وقالت أوبن إيه آي يوم الخميس: “ندرك أن فقدان الوصول إلى GPT-4o سيكون محبطا للبعض، ولم نتخذ هذا القرار باستخفاف.

وأشارت الشركة إلى أن إيقاف النماذج ليس بالأمر السهل، لكنه يتيح لنا التركيز على تحسين النماذج الأكثر استخدامًا اليوم”، مضيفة أن 0.1% فقط من المستخدمين يستخدمون GPT-4o يوميًا، في حين تعتمد الغالبية على نموذج GPT-5.2.

وأوضحت الشركة أنها أجرت خلال الأشهر الأخيرة تحسينات على شخصية النموذج، وخيارات التخصيص، وتوليد الأفكار الإبداعية، مما جعلها مستعدة لإيقاف GPT-4o رسميًا.

إلى جانب GPT-4o، ستتوقف أيضا نماذج GPT-4.1 وGPT-4.1 mini وo4-mini، بعد أن سبق إزالة GPT-5 Instant وGPT-5 Thinking.

وأكدت أوبن إيه آي أن واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها ستبقى دون تغييرات.