"رياضة النواب" تهنئ منتخب اليد بالفوز ببطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

كتب : مصراوي

08:20 م 31/01/2026

منتخب مصر لكرة اليد

كتب- نشأت علي:
هنأ النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب الوطني لكرة اليد، بمناسبة فوزه ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد على حساب المنتخب التونسي الشقيق.

وقال رئيس لجنة الشباب، في برقية تهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد: أتقدم بأسمي واسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهاني لجميع أعضاء الاتحاد واللاعبين والجهاز الفني علي ذلك الإنجاز الغير مسبوق".

وأكد أن فوز منتخب اليد بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه، والرابعة على التوالي، إنجاز تاريخي يعكس قدرة المصريين على تحدي الصعاب، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف الألعاب الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

منتخب اليد محمد مجاهد لجنة الرياضة مجلس النواب

