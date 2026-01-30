امتثل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعقوبة المفروضة عليه، بالإيقاف لمدة أسبوعين، وغرامة قدرها 1.5 مليون جنيه.

وقرر النادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "تم إبلاغ إمام عاشور بالمران الخاص به، وسيكون الساعة الخامسة كل يوم، في حالة أن مران الفريق صباحا، وفي حالة أن مران الفريق مسائي، سيكون مران إمام عاشور في التاسعة مساءً".

واختتم المصدر: "إمام عاشور رد على سيد عبد الحفيظ بالموافقة على كل الشروط الطلبات الموضوعة من النادي، ويمكنه البدء من مران اليوم، كما تم إبلاغه بأن العقوبة غير قابلة للتخفيض تحت أي بند أو ظرف".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك



"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق



"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد



