5 مواجهات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار الأهلي

يغيب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة أسبوعين عن المباريات والمران الجماعي، بسبب معاقبته من النادي لتغيبه عن السفر مع الفريق.

وتغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي، التي سافرت أمس الخميس، إلى تنزانيا، وقال مصدر لمصراوي: "وليد صلاح الدين الوصول إلى إمام عاشور لكن هاتفه كان مغلقا".

الأهلي يعاقب إمام عاشور

أعلن الأهلي، في بيان رسمي، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة، قرر إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه مصري، لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

المباريات التي سيغيب عنها إمام عاشور

ووفقا لقرار النادي الأهلي، سيغيب إمام عاشور عن 5 مواجهات هامة للفريق في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وهي يانج أفريكانز التنزاني، شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى مباراتي البنك الأهلي والإسماعيلي.

