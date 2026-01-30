مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

5 مواجهات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار الأهلي

كتب : هند عواد

02:57 م 30/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (1)
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يغيب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة أسبوعين عن المباريات والمران الجماعي، بسبب معاقبته من النادي لتغيبه عن السفر مع الفريق.

وتغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي، التي سافرت أمس الخميس، إلى تنزانيا، وقال مصدر لمصراوي: "وليد صلاح الدين الوصول إلى إمام عاشور لكن هاتفه كان مغلقا".

الأهلي يعاقب إمام عاشور

أعلن الأهلي، في بيان رسمي، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة، قرر إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه مصري، لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

المباريات التي سيغيب عنها إمام عاشور

ووفقا لقرار النادي الأهلي، سيغيب إمام عاشور عن 5 مواجهات هامة للفريق في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وهي يانج أفريكانز التنزاني، شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى مباراتي البنك الأهلي والإسماعيلي.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق

"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي أزمة إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
فيديو يوثق لحظة إشعال مراكبي النار في مطعم ومركب بأسوان.. والداخلية تكشف
حوادث وقضايا

فيديو يوثق لحظة إشعال مراكبي النار في مطعم ومركب بأسوان.. والداخلية تكشف
بعد إغلاق عامين.. إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم الأحد
شئون عربية و دولية

بعد إغلاق عامين.. إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم الأحد
محمد الشناوي: "الفريق هو أهم شيء.. وهدفنا دوري الأبطال"
رياضة محلية

محمد الشناوي: "الفريق هو أهم شيء.. وهدفنا دوري الأبطال"
موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295
أخبار السيارات

موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
"رد على سيد عبد الحفيظ والعقوبة لن تخفض".. مصدر يكشف مستجدات أزمة إمام عاشور
الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم