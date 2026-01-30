تبدأ من غدا.. مواعيد تدريبات إمام عاشور المنفردة

أبلغ سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بمواعيد المران المنفرد، بعد توقيع عقوبة عليه.

وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، وغرامة قدرها 1.5 مليون جنيه، لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي، إن إمام عاشور سيبدأ مرانه المنفرد من غدا السبت، وفي الخامسة مساءً.

وأضاف: "إذا كان الفريق مرانه صباحا، سيكون مران إمام عاشور في الخامسة مساءً كل يوم وإذا كان مران الفريق مساءً، سيكون مران عاشور في التاسعة مساءً".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك



"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق



"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد



