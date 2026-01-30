رغم تحذيرات ترامب.. ستارمر: لا يمكن لبريطانيا تجاهل الصين

(أ.ب)

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى المركز المالي الصيني في شنغهاي اليوم الجمعة، في محاولة لتعزيز أعمال الشركات البريطانية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد ساعات من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معارضة محتملة لأي اتفاق بين بكين ولندن.

وجاء برفقة ستارمر، زعيم حزب العمال الوسط-يسار، أكثر من 50 من قادة الأعمال في رحلته إلى الصين، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات.

وأشار ستارمر إلى أن انتقاد ترامب موجه بشكل أكبر إلى كندا، مضيفًا أن واشنطن كانت على علم مسبق برحلته وأهدافها، كما لفت إلى أن ترامب أعلن عن نيته زيارة الصين في الربيع المقبل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن ستارمر قوله:

"لا أعتقد أنه من الحكمة بالنسبة إلى المملكة المتحدة أن تدفن رأسها في الرمال. الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي إلى جانب هونغ كونغ ثالث أكبر شريك تجاري لنا. وقد أتاح لنا هذه الزيارة العديد من الفرص للوظائف وتكوين الثروات."

وكان ترامب حذر في وقت سابق من اليوم من أن القيام بأعمال تجارية مع الصين سيكون "خطيرًا" على المملكة المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه ستارمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين في اليوم الأخير من زيارته.