الرقابة المالية توزع مطبوعات بمعرض الكتاب لنشر الثقافة المالية - صور

كتب- محمد أبو بكر:

وزعت الهيئة العامة للرقابة المالية، مطويات ومطبوعات توعوية ضمن مشاركتها في معرض الكتاب؛ بهدف نشر الثقافة المالية وتعريف الجمهور بالخدمات والأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة.

وشهد جناح الهيئة إقبالًا ملحوظًا من الزوار، الذين أبدوا اهتمامًا بالحصول على المطبوعات والاستفادة من المواد التعريفية المقدمة، في إطار دعم جهود التوعية وتعزيز الشمول المالي بين مختلف فئات المجتمع.

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.