أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء تنفيذ مشروع "شلتر الكلاب الضالة" بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مساحة 5000 م2 شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، من أجل توفير مكان لإيواء الكلاب الضالة، بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وأكد محافظ القاهرة، أن الشلتر المنتظر الانتهاء منه خلال 4 أشهر سيتم إدارته بشكل علمي يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسي للحفاظ على التوازن البيئي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطري بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الشلتر سيقوم على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، كما سيتاح به خدمة تبني الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وتلقيها التطعيمات اللازمة.

