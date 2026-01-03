أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت الموافق 3 يناير الجاري، عن عقوبات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكانت الجولة الماضية، شهدت العديد من المفاجأت أبرزها تعرض الأهلي للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام المقاولون العرب، كما تلقى الزمالك الهزيمة بالنتيجة ذاتها أمام الاتحاد السكندري.

وجاءت عقوبات الجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر كالتالي:

طلائع الجيش وغزل المحلة

إيقاف لاعب غزل المحلة بيتر صاندي مباراتين، توقيع عقوبة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه، بجانب توجيه لفت نظر لنادي غزل المحلة، مع توقيع غرامة مالية على النادي 100 ألف جنيه بعد الانسحاب المؤقت خلال اللقاء، قبل أن يعود ويستأنف اللعب مرة آخرى.

سموحة وكهرباء الإسماعيلية

قررت رابطة الأندية، إيقاف لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية مباراتين وتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة.

سيراميكا كليوباترا وفاركو

كما قررت رابطة الأندية منع أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، من من مرافقة الفريق لمدة 3 مباريات وغرامة مالية تصل 20 ألف جنيه، بسبب التلفظ ببعض العبارات تجاه الحكم.

وادي دجلة والجونة

إيقاف لاعب فريق الجونة محمد علاء الدين، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه 5000 جنيه، بسبب الحصول على بطاقة حمراء بعد منع فرصة خطيرة.

الإسماعيلي ومودرن سبورت

وفي سياق متصل، قررت رابطة الأندية إيقاف محمد صبري محمد شحاتة لاعب مودرن سبورت، مباراتين وغرامة 5000 جنيه بسبب الطرد للعبة خطيرة ضد لاعب المنافس.

