"تزداد صعوبة".. أحمد شوبير يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة إمام عاشور نجم المارد الأحمر، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأمور هتزداد صعوبة مع إمام".

وكان الأهلي وقع عقوبة على إمام عاشور، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، بإيقافه أسبوعين وتوقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف جنيه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يلاقي النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

