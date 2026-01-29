منذ مباراة وادي دجلة.. التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور مع الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في تنزانيا مساء اليوم الخميس 29 يناير الجاري، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، بحضور الجهاز الفني بقيادة ياس توروب.

وانطلق المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم، بفقرة تدريبات بدنية واستشفائية متنوعة، قبل خوض تدريبات الكرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

واختتم النادي الأهلي بقيادة ياس توروب، تدريباته الجماعية اليوم الخميس بتقسيمة قوية، شارك فيها جميع اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على فريق يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

