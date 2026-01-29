مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

الدوري الألماني

كولن

- -
21:30

فولفسبورج

جميع المباريات

إعلان

"اجتماع وليد صلاح الدين".. تفاصيل مران الأهلي الأول في تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

كتب : يوسف محمد

11:53 م 29/01/2026 تعديل في 30/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (12) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في تنزانيا مساء اليوم الخميس 29 يناير الجاري، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، بحضور الجهاز الفني بقيادة ياس توروب.

وانطلق المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم، بفقرة تدريبات بدنية واستشفائية متنوعة، قبل خوض تدريبات الكرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

واختتم النادي الأهلي بقيادة ياس توروب، تدريباته الجماعية اليوم الخميس بتقسيمة قوية، شارك فيها جميع اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على فريق يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

منذ مباراة وادي دجلة.. التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور مع الأهلي

"أصرفه عني وأبعده".. كهربا ينشر رسالة غامضة عبر إنستجرام (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز موعد مباراة الأهلي المقبلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه
رياضة محلية

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
زووم

"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة