موعد مباراة مصر وتونس في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

ضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب كاب فيردي، في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما اليوم.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة اليد الفوز على حساب كاب فيردي، بنتيجة 32-26 ، ليضرب موعدا مع منتخب تونس في المباراة النهائية.

وحجز منتخب تونس مقعده في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا لكرة اليد، بعدما حقق الفوز على حساب المنتخب الجزائري، بنتيجة 33-24.

موعد مباراة نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتقام مباراة نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد بين منتخب مصر ونظيره التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري.

وتعد هذه المرة السادسة على التوالي، التي يتمكن خلالها منتخب مصر لليد من التأهل لنهائي بطولة أفريقيا.